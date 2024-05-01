الإمارات.. قرار مهم يخص الطلاب | تفاصيل

أصدرت مؤسسة «الإمارات للتعليم المدرسي» قرارا يخص البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2023-2024، حيث إن آخر يوم دراسي للطلبة 14 يونيو، وتبدأ إجازتهم الصيف في 1 يوليو المقبل.

ونص القرار أيضا علي أن تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية 15 يوليو بحسب صحيفة الخليج الإماراتية .

ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الذي انطلق في 15 أبريل، لجميع الحلقات في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، من 5 إلى 14 يونيو، على أن تحلّل النتائج وتصدر 5 يوليو لجميع المراحل.