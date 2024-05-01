رئيس قطاع الناشئين بنادي زد: وسام أبوعلي أفضل مهاجم في الأهلي حاليا

صرح حمادة صدقى، رئيس قطاع الناشئين بنادى زد، أن المدرب السويسرى مارسيل كولر قادر على تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية؛ استعداداً لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.

وأوضح “صدقى”، خلال تصريحات إذاعية برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7، قائلاً "لابد أن يقوم مارسيل كولر بمشاركة المالى اليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى مباريات الدورى المقبلة للاستعادة مستواه قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا".

وأشار رئيس قطاع الناشئين بنادى زد، "المهاجم الفلسطينى وسام أبو على الأجهز حاليا، والأفضل للتواجد فى التشكيل الأساسي للأهلى؛ بسبب الأزمات التى قام بيها محمود كهربا الفترة الأخيرة وابتعاد مستوى الفرنسى موديست".