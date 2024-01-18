أبرز التغييرات اللازمة في مباراة المنتخب القادمة.. أسامة عرابي يوضح

قال أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن أداء منتخب المغرب أمام تنزانيا كان قويا، وحقق الفوز بنتيجة 0/3 بكل سهولة، متابعا: المنتخب الجزائري قدم أداء رائع في شوط المباراة الأول أمام أنجولا.

وأضاف "أسامة عرابي" خلال حواره ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عل قناة "صدى البلد"، أن المنتخب الأنجولي يعد الأقوى من بين المنتخبات التي واجهت المنتخبات العربية.

واسترسل: معظم لاعبي المنتخب المباراة الماضية لم يكونوا على أتم استعداد، متابعا: كان هناك خلل كبير في نصف الملعب المباراة الماضية.

وأكمل: أرى أن يتم الدفع بمروان عطية في مباراة اليوم بدلا من محمد النني، موضحا: عدم توظيف أحمد زيزو في مكانه الصحيح، تسبب في حدوث خلل واضح.



