متحدث الصحة : مصر استقبلت ما يقرب من 13 ألف فلسطيني منذ بداية الأزمة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر استقبلت ما يقرب من 13 ألف فلسطيني منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أنه تم إجراء آلاف العمليات المعقدة جدا.

وأضاف "حسام عبدالغفار" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض الواحد يحتاج لأكثر من تخصص، كما حدث مع حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الذي وصل مصر وكانت حالته تحتاج إلى بتر قدميه والآن استطاع أن يسير بعد نجاح العملية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه يتم استقبال مرضى الأورام والفشل الكلوي بجانب إصابات الحرب من غزة.

وأوضح أن الوزارة وفرت 150 سيارة إسعاف بمدينة رفح، منهم 50 سيارة إسعاف تقف بشكل دائم أمام المعبر لاستقبال الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة.





