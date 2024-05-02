سيهزم كل السيارات.. محرك جديد من آستون مارتن بقوة 824 حصانًا

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق محركها الجديد V12، ووصفته بأنه سيهزم كل شيء، يأتي هذا الإعلان مع عودة سيارة Aston Martin Vanquish، التي ستضم محرك V12 جديد تمامًا.

تم تحسين وتصميم المحرك بشكل كامل، حيث تم تعزيز كتلة الأسطوانات والقضبان، وتم إعادة تصميم رؤوس الأسطوانات بشكل كامل، بالإضافة إلى تركيب منافذ سحب وعادم جديدة. وتم تجهيزه بشمعات إشعال جديدة تتوافق مع حاقنات جديدة تعمل بكفاءة أعلى.

الحاقنات الجديدة من المتوقع أن تحسن الأداء والكفاءة بشكل كبير، وتقدم استجابة أفضل للخانق.

كما تم تثبيت مجموعة جديدة من الشواحن التوربينية على جوانب الأسطوانات الاثني عشر، مما يوفر استجابة أسرع وأداء أفضل.

ومن المتوقع أن يولد المحرك الجديد قوة تصل إلى 824 حصانًا، بالإضافة إلى 738 رطلًا-قدم من عزم الدوران. وهذه أرقام مثيرة للاهتمام بالفعل.

وصف روبرتو فيديلي كبير المسؤولين الفنيين في أستون مارتن هذا المحرك بأنه لا مثيل له، وقال: "محرك V12 رمز للقوة والهيبة، وهو أيضًا تعبير عن الشغف الهندسي والبراعة التقنية."

وأضاف: "مع 824 حصانًا و738 رطلًا-قدم من عزم الدوران، فإن هذا المحرك يمثل فجرًا جديدًا لعصر المحركات V12 لأستون مارتن."