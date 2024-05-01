شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. انهيارات للمباني.. والضحايا بالعشرات

تعيش عدد من دول الخليج حالة من الطقس السئ حيث الأمطار الغزيرة الرعدية التي تصل لدرجة السيول فقد علي أثرها عدد من مواطنيها حياتهم ومساكنهم.

ففي سلطنة عمان؛ فقد أكدت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان ان ذروة تأثير الحالة الجوية - أخدود الإكرام- ستبدأ من ظهيرة غدٍ الخميس حيث تتركز على محافظات البريمي والظاهرة وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط وشمال الشرقية بكميات أمطار تتراوح بين 20و80 ملم.

ومن جانبه؛ بين ناصر بن سعيد الإسماعيلي مديرُ دائرة التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني في تصريح وكالة الأنباء العُمانية: هناك تأثير على بقية المحافظات الشمالية ولكن بدرجة أقل حيث سيبدأ التأثير التدريجي ابتداءً من مساء اليوم وصباح غدٍ الخميس.



وأضاف : وتستمر فرص هطول الأمطار حتى يوم الجمعة خصوصًا على المناطق الجبلية في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى وعموم جبال الحجر ومحافظة ظفار.

وتابع : بدأت بعض التأثيرات والسّحب المتدفقة على محافظة ظفار وقد تشهد في فترة مساء اليوم هطول بعض الأمطار الرعدية المتفرقة قد يؤدي بعضها إلى جريان الأودية والشعاب مع استمرار التأثيرات على المحافظة.

وختم : ومن المتوقع أن تستمر حسب المؤشرات الأولية إلى يومي السبت والأحد.

وكان المنخفض الجوي الذي ضرب السلطنة في وقت سابق من الشهر الفائت تسبب في وفاة 19 شخصاً، بينما لا يزال البحث جاريا عن 4 مفقودين.

وأشارت الشرطة العمانية الي أنه تم إنقاذ أكثر من 1630 شخصاً، وإجلاء أكثر من 630 آخرين”.

وخلف منخفض المطير أضراراً جسيمة في البنى التحتية والممتلكات، حيث جرفت السيول عشرات السيارات وهدمت بعض المنازل والطرق.

وفي الإمارات؛ تكوّنت سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية، مع هبوب رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س، وذلك اعتباراً من الساعة 12:30 ظهر اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفقاً للمركز فإن الحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ أمس، ستصل ذروّتها اعتباراً من ليل الأربعاء حيث تستمر حتى السبت المقبل.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، مشدداً على أن الحالة الجوية الجديدة أقل سابقتها "الاستثنائية" من حيث الشدة وكمية الأمطار.

وأفاد بأن الحالة الجوية ستشمل أغلب مناطق الدولة مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال سقوط البرد، وتقل كميات السحب يومي الجمعة والسبت مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية

وتعرضت الإمارات العربية بما في ذلك دبي، لفيضان في 16 أبريل، عطل الخدمات الأساسية في مناطق مختلفة كما غمرت المياه أحياء وشوارع كما أسفر الفيضان عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وفي السعودية؛ توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وقالت الأرصاد السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إنها لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.

وشهدت مدينة مكة المكرمة في الممكلة العربية السعودية، الثلاثاء، سيول ضخمة، حيث تركزت الأمطار الغزيرة في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.



وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح الحجم الضخم للسيول التي ضربت مكة المكرمة، حيث بدت وأنهار تجري مجراها.