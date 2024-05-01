عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخدود الإكرام يضرب عُمان .. وتحذير قوي من السلطات

ارشيفي
ارشيفي

أكدت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان ان ذروة تأثير الحالة الجوية - أخدود الإكرام- ستبدأ من ظهيرة غدٍ الخميس حيث تتركز على محافظات البريمي والظاهرة وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط وشمال الشرقية بكميات أمطار تتراوح بين 20و80 ملم.

ومن جانبه؛ بين ناصر بن سعيد الإسماعيلي مديرُ دائرة التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني في تصريح وكالة الأنباء العُمانية: هناك تأثير على بقية المحافظات الشمالية ولكن بدرجة أقل حيث سيبدأ التأثير التدريجي ابتداءً من مساء اليوم وصباح غدٍ الخميس. 

وأضاف : وتستمر فرص هطول الأمطار حتى يوم الجمعة خصوصًا على المناطق الجبلية في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى وعموم جبال الحجر ومحافظة ظفار.

وتابع : بدأت بعض التأثيرات والسّحب المتدفقة على محافظة ظفار وقد تشهد في فترة مساء اليوم هطول بعض الأمطار الرعدية المتفرقة قد يؤدي بعضها إلى جريان الأودية والشعاب مع استمرار التأثيرات على المحافظة. 

وختم : ومن المتوقع أن تستمر حسب المؤشرات الأولية إلى يومي السبت والأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نداء عاجل من سفارة الإمارات في مسقط لمواطنيها

ترشيحاتنا

رئيس مجاهدي سيناء: حرمنا من إقامة احتفالات سابقا بسبب الإرهاب الأسود

الإمام الأكبر للفائزين بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن: أنتم مصدر فخرنا واعتزازنا

لماذا نهى النبي خروج الأطفال بعد أذان المغرب؟ أسرار نبوية لا يعملها كثير

إسرائيل تضع شقيقة إسماعيل هنية رهن الإقامة الجبرية

هدية الرئيس لأهل المحافظة| حكاية أول مدينة مصرية تحمل اسم "السيسي".. تفاصيل

40 مليار جنيه.. مساعد وزير التموين: فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها | شاهد

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

يشبه فستان الزفاف.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ