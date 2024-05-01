أخدود الإكرام يضرب عُمان .. وتحذير قوي من السلطات

أكدت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان ان ذروة تأثير الحالة الجوية - أخدود الإكرام- ستبدأ من ظهيرة غدٍ الخميس حيث تتركز على محافظات البريمي والظاهرة وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط وشمال الشرقية بكميات أمطار تتراوح بين 20و80 ملم.

ومن جانبه؛ بين ناصر بن سعيد الإسماعيلي مديرُ دائرة التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني في تصريح وكالة الأنباء العُمانية: هناك تأثير على بقية المحافظات الشمالية ولكن بدرجة أقل حيث سيبدأ التأثير التدريجي ابتداءً من مساء اليوم وصباح غدٍ الخميس.

وأضاف : وتستمر فرص هطول الأمطار حتى يوم الجمعة خصوصًا على المناطق الجبلية في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى وعموم جبال الحجر ومحافظة ظفار.

وتابع : بدأت بعض التأثيرات والسّحب المتدفقة على محافظة ظفار وقد تشهد في فترة مساء اليوم هطول بعض الأمطار الرعدية المتفرقة قد يؤدي بعضها إلى جريان الأودية والشعاب مع استمرار التأثيرات على المحافظة.

وختم : ومن المتوقع أن تستمر حسب المؤشرات الأولية إلى يومي السبت والأحد