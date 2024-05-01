التعليم عن بُعد.. قرار هام للسلطات العمانية بسبب الأمطار

أصدرت السلطات التعليمية في سلطنة عمان قرارا بتفعيل نظام التعليم عن بعد في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع المحافظات وذلك ليوم غد الخميس.

واستثني القرار العماني مدارس محافظة الوسطى.

وأشارت كذلك إلى أن الدراسة ستستأنف في المدارس يوم الأحد الموافق 5 مايو.

يأتي ذلك بعد التحذيرات من هطول الأمطار على معظم محافظات السلطنة تتراوح غزارتها بين 20-80 ملم مع جريان الأودية والشعاب.

وكانت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان قد أصدرت تنبيه رقم (1) بغزارة الأمطار المتوقعة يوم غد الخميس ، وذلك نظراً لغزارة الأمطار الرعدية و المصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد المتوقع هطولها نهار الخميس حتى ليل يوم الخميس على محافظات البريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية والظاهرة وشمال الشرقية وظفار مع كميات أمطار تتراوح من 20-80 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية، وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسندم والوسطى وجنوب الشرقية.



وأهابت هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

