ينتقل بين العلماء ..إطلاق روبوت OrionStar Mini بالذكاء الأصطناعي بإمكانيات خارقة

روبوتا جديدا لخدمة العملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي، أطلقته شركة بروڤن روبوتكس و يعمل الروبوت الجديد OrionStar Mini بالذكاء الاصطناعي المتطورة، وهو نقلة نوعية في عالم خدمة العملاء.

يعمل الروبوت وفقا لموقع digitaltrends بشريحة Snapdragon 845 SOC من كوالكوم زالتي تمتاز بريادتها في أجهزة أندرويد

يعد روبوت مناسب للفعاليات والمعارض وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم، وخصائص المتنوعة، والتي تجعل منه إضافة مهمة لأي مؤسسة تتطلع إلى تعزيز التجارب الذكية.



على الجانب الاخر قد صُمم روبوت (OrionStar Mini) ليلبي الطلب المتزايد في قطاعات الخدمات الديناميكيةو تحسين تجربة العملاء وتخفيض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الخدمات في قطاعات متنوعة، مثل: الضيافة والتجزئة والرعاية الصحية وغيرها.

يَعد روبوت OrionStar Mini سهل الأنتقال بسهولة بين العملاء وصولًا إلى الوجهة المستهدفة ويساعد الروبوت على التنسيق بين عدة روبوتات و تجنب التصادم وذلك دون تدخل بشري وذلك في حال تقاطع مسارات أكثر من روبوت Mini في الوقت نفسه