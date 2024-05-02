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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ينتقل بين العلماء ..إطلاق روبوت OrionStar Mini بالذكاء الأصطناعي بإمكانيات خارقة

ينتقل بين العلماء
ينتقل بين العلماء ..إطلاق روبوت OrionStar Mini بالذكاء الأ

روبوتا جديدا لخدمة العملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي،  أطلقته شركة بروڤن روبوتكس و يعمل الروبوت الجديد OrionStar Mini بالذكاء الاصطناعي المتطورة، وهو نقلة نوعية في عالم خدمة العملاء.

يعمل الروبوت وفقا لموقع digitaltrends بشريحة Snapdragon 845 SOC من كوالكوم زالتي تمتاز بريادتها في أجهزة أندرويد

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يعد روبوت  مناسب للفعاليات والمعارض وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم، وخصائص المتنوعة، والتي تجعل منه إضافة مهمة لأي مؤسسة تتطلع إلى تعزيز التجارب الذكية.


على الجانب الاخر قد صُمم روبوت (OrionStar Mini) ليلبي الطلب المتزايد في قطاعات الخدمات الديناميكيةو تحسين تجربة العملاء وتخفيض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الخدمات في قطاعات متنوعة، مثل: الضيافة والتجزئة والرعاية الصحية وغيرها.

 يَعد روبوت OrionStar Mini  سهل الأنتقال بسهولة بين العملاء وصولًا إلى الوجهة المستهدفة  ويساعد الروبوت على التنسيق بين عدة روبوتات و تجنب التصادم وذلك دون تدخل بشري وذلك في حال تقاطع مسارات أكثر من روبوت Mini في الوقت نفسه

الذكاء الاصطناعي روبوت OrionStar Mini أجهزة أندرويد الروبوت الجديد خدمة العملاء

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