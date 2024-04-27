أخبار التكنولوجيا|شاومي لن تمنح هذه الهواتف تحديثات جديدة.. أوبو تعلن عن هاتف رخيص الثمن بمواصفات ممتازة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



وصل Oppo Find X7 كأحدث الهواتف الذكية المتميزة من أوبو، إلى السوق الصينية في شهر يناير الماضي، جنبًا إلى جنب مع هاتف Find X7 Ultra في يناير الماضي، في خيارات ألوان متعددة، وهي الأسود والأرجواني والفضي والأزرق الداكن، والبني الفاتح.

قامت شركة شاومي Xiaomi، بتحديث قائمة نهاية الدعم EOS، الخاصة بها في أبريل 2024، والتي أوضحت من خلالها الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دعم تحديثها.

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الذكي الجديد Realme C65 5G، الذي ينطلق كأحدث هواتف 5G منخفضة التكلفة للعلامة التجارية.

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفها الجديد Oppo A60 للأسواق العالمية، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، حاسب لوحي جديد في سوقها المحلية تحت اسم Honor Pad 9 Pro، والذي يحتوي على مواصفات وتقنيات ممتازة كـ منافس لأجهزة سامسونج اللوحية.

أعلنت العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة شاومي الصينية، عن إطلاق إصدار جديد من هاتفها الذكي Redmi Note 13 Pro Plus في الهند، وهو إصدار محدود يتميز بتصميم مستوحى من شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA).

أعلنت شركة تصنيع الهواتف الذكية وملحقات الصوت آيتل Itel، عن سماعات الأذن الجديدة itel T11 Pro، وتأتي الإيربودز مع بعض الميزات الرائعة بما في ذلك ما يصل إلى 43 ساعة من التشغيل، وتصميم أنيق ودعم تقنية Super Bass بزاوية 360 درجة تكملها محركات مقاس 13 مليميتر.