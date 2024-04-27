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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هونر تزلزل الأسواق بأقوى تابلت أندرويد.. السعر مفاجأة

Honor Pad 9 Pro
Honor Pad 9 Pro

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، حاسب لوحي جديد في سوقها المحلية تحت اسم Honor Pad 9 Pro، والذي يحتوي على مواصفات وتقنيات ممتازة كـ منافس لأجهزة سامسونج اللوحية.

سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Pad 9 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز تابلت هونر الجديد Honor Pad 9 Pro، بشاشة كبيرة من نوع TFT LCD، بقياس 12.1 بوصة، بدقة 1600 × 2560 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.

 

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وتمتاز شاشة الجهاز اللوحي، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 900 شمعة، مع دعم تقنية HDR10، ونطاق ألوان DCI-P3.

Honor Pad 9 Pro

ويتمتع تابلت هونر Honor Pad 9 Pro، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، ويحزم بطارية ضخمة بقوة 11.500 مللي أمبير، التي تم تصنيفها حتى 70 يوما في وضع الاستعداد، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

ويعمل تابلت هونر Honor Pad 9 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

Honor Pad 9 Pro

وزودت هونر تابلت Honor Pad 9 Pro، بنظام صوت قوي يضم 4 مكبرات، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، وغرفة تبريد بخار كبيرة لتبديد الحرارة ومنفذ شحن USB-C، إلى جانب خيارات اتصال مثل شبكة Wi-Fi 6مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.2، وشبكات الجيل الخامس 5G.

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة هونر MagicOS 8.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، يبلغ سمك الجهاز اللوحي حوالي 6.64 مليميتر، ويصل وزنه إلى حوالي 589 جراما.

ويتوفر تابلت هونر Honor Pad 9 Pro، باللون الرمادي والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 303 دولارا (أي ما يعادل 14.500 جنيه)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Honor Pad 9 Pro
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