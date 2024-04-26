عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة المتوسطة.. هونر تطلق موبايل شبابي مميز بكاميرا 108 ميجابكسل

Honor 200 Lite
Honor 200 Lite

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، هاتفها الجديد Honor 200 Lite، بشكل رسمي في فرنسا، والذي يتميز بتصميم أنيق وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، كما يأتي هذا الجهاز أيضا مزودا بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر Honor 200 Lite، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، و مليار لون، وذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة.

 

تحديث ضخم بمميزات متطورة يصل هواتف هونر Honor.. حمله فورا

هاتف البشوات.. هونر تطلق موبايل رائدا بإمكانات خرافية وسعر مش هتصدقه

 

موبايل مميز بكاميرا 108 ميجابكسل


يتمتع هاتف هونر Honor 200 Lite، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Honor 200 Lite

يتم تشغيل هاتف هونر Honor 200 Lite، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ومجهز بوحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G57 MC2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

يحتوي هاتف هونر Honor 200 Lite، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

Honor 200 Lite

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف هونر Honor 200 Lite، على مستشعر جانبي لبصمات الأصابع مدمج بزر الطاقة، ودعما لشبكات Wi-Fi 802.11ac، وتقنية البلوتوث 5.1, زمنفذ شحن من نوع USB -C 2.0.

ويتوفر هاتف هونر الجديد Honor 200 Lite، في فرنسا، مقابل سعر يبدأ من 330 يورو (أي ما يعادل 16.955 جنيها مصريا)، ويتوفر الهاتف بلونين هما: الأسود والأزرق النجمي.

Honor 200 Lite
هونر Honor Honor 200 Lite سعر Honor 200 Lite مواصفات Honor 200 Lite سعر هونر 200 لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

موضوعات متعلقة

ريلمي بتعمل عظمة.. أجدد وأقوى هاتف متوسط بمواصفات ممتازة

موبايل اقتصادي يمكنك إصلاحه بنفسك.. بدائل نوكيا تكتسح الأسواق

انسَ الآيفون.. موبايل مميز من شاومي يتحدى بكاميراته أفضل الهواتف

بعد قانون حظر تيك توك بأمريكا.. ماذا سيحدث للتطبيق بعد 9 شهور؟

تحذيرات من تهديد خطير منتشر على واتساب.. كيف تحمي نفسك وحسابك؟

المنافسة الأقوى.. مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra وسامسونج S24 Ultra

موبايل الغلابة وبس.. أرخص هاتف أوبو بمواصفات مميزة وسعر مفاجأة

مفيش واتساب في الصين ولا TikTok في أمريكا.. ماذا يحدث لعمالقة التقنية؟

ترشيحاتنا

جتتي نحست.. رمضان صبحي يرد علي هتافات جماهير الأهلي ضده

الدفاع الفرنسية: قوة التدخل السريع الأوروبية جاهزة للعمل بحلول عام 2025

محكمة تركية تقضي بالسجن مدى الحياة على متهمة في تفجير إسطنبول

معمولي سحر وفكيت البامبرز.. ماذا قال قاتـ.ل صغيرة مدينة نصر في مسرح الجريمة؟

نصب على المواطنين.. ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج

مطالبين بـ "صفقة رهائن".. مظاهرات أمام منزل جانتس تدعوه لرحيل الحكومة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تستعرض رشاقتها بفستان أنيق

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

سحرية| 7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ