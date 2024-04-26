وحش الفئة المتوسطة.. هونر تطلق موبايل شبابي مميز بكاميرا 108 ميجابكسل

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، هاتفها الجديد Honor 200 Lite، بشكل رسمي في فرنسا، والذي يتميز بتصميم أنيق وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، كما يأتي هذا الجهاز أيضا مزودا بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر Honor 200 Lite، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، و مليار لون، وذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة.

موبايل مميز بكاميرا 108 ميجابكسل



يتمتع هاتف هونر Honor 200 Lite، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Honor 200 Lite

يتم تشغيل هاتف هونر Honor 200 Lite، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ومجهز بوحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G57 MC2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

يحتوي هاتف هونر Honor 200 Lite، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

Honor 200 Lite

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف هونر Honor 200 Lite، على مستشعر جانبي لبصمات الأصابع مدمج بزر الطاقة، ودعما لشبكات Wi-Fi 802.11ac، وتقنية البلوتوث 5.1, زمنفذ شحن من نوع USB -C 2.0.

ويتوفر هاتف هونر الجديد Honor 200 Lite، في فرنسا، مقابل سعر يبدأ من 330 يورو (أي ما يعادل 16.955 جنيها مصريا)، ويتوفر الهاتف بلونين هما: الأسود والأزرق النجمي.