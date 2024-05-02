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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورتموند يفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

صدى البلد

انتهت أحداث مواجهة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، بفوز دورتموند بهدف نظيف على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

وسجل هدف دورتموند نيكلاس فولكروج في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وكشف الجهازان الفنيان لفريقا دورتموند وباريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة بينهما المقرر اقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.
دورتموند ضد بي اس جي
وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:
"كوبل، شلوتربيك، سانشو، فولكروج، هوملز، براندت، سابيتزر، ماتسن، إيمري كان، رايرسون، أديمي".

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
"دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، ديمبيلي، فيتينيا، هيرنانديز، نونو مينديز، باركولا، زائير إيمري".

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