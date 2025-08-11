قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير
نظير عياد: المفتي الذي لا يتقن التكنولوجيا يواجه صعوبة في عمله مستقبلا
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
حماس تنعى الصحفيين الشهداء: سنفتقدكم يوم نهزم عدونا
هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
محمد شاهين: تعلمت الطبخ لمساعدة أمي.. وقادر على تجهيز مائدة كاملة
العودة الطوعية.. وصول القطار الأسبوعي الرابع للسودانيين لمحطة السد العالي
حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق
بعد التعثر في الجولة الأولى| ريبيرو يتوعد المقصرين.. وهذا موعد مباراة الأهلي وفاركو
ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
فن وثقافة

مع زوجها على نغمات ألف ليلة وليلة.. ياسمين رئيس ترد على شائعة طلاقها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
يمنى عبد الظاهر

رد أحمد عبد العزيز -زوج ياسمين رئيس علي شائعات الطلاق علي نغمات ألف ليلة وليلة عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وشاركت ياسمين رئيس بمشاركة مقطع فيديو لاغنيه ألف ليلة وليلة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام .

فيلم ماما وبابا

طرح البوستر الرسمي الأول لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا وياسمين رئيس، الذي يجمع بينهم العديد من المواقف الكوميدية وذلك استعدادا لعرضه بالسينما 27 أغسطس بمصر و11 سبتمبر بجميع دور العرض في الوطن العربي .

ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم و ياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل. 

شاركت ياسمين رئيس منذ عدة أشهر في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع دينا الشربيني وكريم عبّد العزيز. 

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

أحمد عبد العزيز زوج ياسمين رئيس ألف ليلة وليلة فيلم ماما وبابا محمد عبد الرحمن توتا

