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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين رئيس توقع عقد فيلم هيروشيما مع أحمد السقا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
أحمد البهى

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على فيلم هيروشيما مع الفنان أحمد السقا، والمقرر تبدأ جلسات عمل على الفيلم خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال .

في سياق متصل، انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم ماما وبابا ويشاركها في البطولة محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.

وبدأت ياسمين رئيس مؤخراً تصوير فيلمها الست لما، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي. وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل منتهي الصلاحية ومسلسل جودر ٢ الذي عرضوا في الموسم الرمضاني 2025 وحققوا نجاحاً كبيراً.

في سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ١٥ مليون ريال.

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وقدمت ياسمين مؤخراً مسلسل رقم سري، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وعرض لها فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس. والذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان البحر الآحمر السينمائي.

تدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

الفنانة ياسمين رئيس فيلم هيروشيما الفنان أحمد السقا أحمد السقا

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