إصابة 4 طلاب في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بأسيوط

أُصيب 4 طلاب في حادث تصادم وقع، اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق أسيوط/منفلوط الزراعي، ناحية مدخل قرية الحواتكة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين.

تصادم سيارتين

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص رقم (3498 ي س ص) بسيارة ربع نقل، التي فرت هاربة من مكان الواقعة عقب التصادم.

إصابة 4 طلاب بكسور وكدمات

وأسفر الحادث عن إصابة كل من، محمود بكر جعفر (17 عامًا)، طالب بكلية التجارة، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و هدى فلفل صابر (20 عامًا)، طالبة بكلية التربية، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و محمد رضا علي مفتاح (18 عامًا)، طالب بكلية التجارة، بسحجات وكدمات متفرقة، و سامح مصطفى أمين (18 عامًا)، طالب بكلية التجارة، بسحجات وكدمات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.