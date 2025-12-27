قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 4 طلاب في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بأسيوط

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
إيهاب عمر

أُصيب 4 طلاب في حادث تصادم وقع، اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق أسيوط/منفلوط الزراعي، ناحية مدخل قرية الحواتكة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين.

تصادم سيارتين 

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص رقم (3498 ي س ص) بسيارة ربع نقل، التي فرت هاربة من مكان الواقعة عقب التصادم.

إصابة 4 طلاب بكسور وكدمات 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من، محمود بكر جعفر (17 عامًا)، طالب بكلية التجارة، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و هدى فلفل صابر (20 عامًا)، طالبة بكلية التربية، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و محمد رضا علي مفتاح (18 عامًا)، طالب بكلية التجارة، بسحجات وكدمات متفرقة، و سامح مصطفى أمين (18 عامًا)، طالب بكلية التجارة، بسحجات وكدمات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم سيارة ميكروباص طريق أسيوطمنفلوط الزراعي الحواتكة أسيوط أخبار أسيوط تصادم سيارتين بأسيوط مصابين طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

قمح

متى بشاي: المشروعات القومية تعزز الإكتفاء الذاتي من القمح والأرز وتدعم الأمن الغذائي

شركة تاون جاس

غدا الاثنين.. صيانة لشبكة الغاز في شبرا دون قطع الخدمة

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد مشروعات "جنة" و "ديارنا" و"دار مصر" بالقاهرة الجديدة

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد