فن وثقافة

حلا شيحة تنعي الصحفي أنس الشريف: ما أشبه البارحة باليوم

يمنى عبد الظاهر

نعت الفنانة حلا شيحة، الصحفي انس الشريف الذي استشهد خلال قصف مباشر استهدف به جيش الاحتلال خيمة للصحفيين مقابل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

حلا شيحة تنعي الصحفي أنس الشريف

ونشرت حلا شيحة صورة للصحفي الشهيد أنس الشريف عبر حسابها الرسمي على انستجرام معلقة: "يقول الله سبحانه في كتابه العزيز: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب} (البقرة:214) هذه الآية الكريمة نزلت يوم الخندق، حينما عانى المسلمون أقسى لحظات الأذى النفسي والجسدي من البرد وضيق العيش، ما اشبه البارحة باليوم … ربنا يرحمه ويغفر لنا تقصيرن".

واستهدف الاحتلال خيمة للصحفيين مقابل مجمع الشفاء الطبي، مساء أمس الأحد، ما أدى إلى عدد من الشهداء تأكد منهم أنس الشريف ومحمد قريقع.

الصحفي انس جمال محمود الشريف مواليد 3 ديسمبر 1996، من سكان مخيم جباليا، تلقى تعليمه في مدارس وكالة «لأونروا»، ومدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والتحق بجامعة الأقصى عام 2014 ودرس تخصص الإذاعة والتلفزيون.

وأُصيب بشظية عيار ناري في البطن خلال تغطيته مسيرة نظمت شرق تلة أبوصفية شمال شرقي جباليا في 23 سبتمبر 2018.

بدأ عمله كمتطوع في شبكة الشمال الإعلامية، ثم انتقل للعمل مراسلا لقناة الجزيرة خلال الحرب الحالية، وتعرض للتهديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب تغطيته للعدوان الإسرائيلي لقطاع غزة، وفي 11 ديسمبر 2023، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية منزل عائلته في مخيم جباليا؛ مما أدى إلى استشهاد والده.

الصحفي انس الشريف حلا شيحة مدينة غزة جيش الاحتلال حلا شيحة تنعي الصحفي أنس الشريف الفنانة حلا شيحة

