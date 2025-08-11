لارا ترامب تتابع محمد رمضان على إنستجرام

قامت لارا ترامب زوجة إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بمتابعة حساب محمد رمضان الرسمي على إنستجرام، لتصبح إحدى متابعيه على السوشيال ميديا.

وكان رمضان قد حرص على تلبية دعوة لارا ترامب وعائلة الرئيس الأمريكي له لاستقباله بمنزلهم في نيويورك.

ونشر رمضان، الصور التي جمعته مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الإفريقية، وهذا تقديرٌ أيضًا للموسيقى العربية الإفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مفاجأة كبيرة تجمع بين محمد رمضان ولارا ترامب.

يذكر أن محمد رمضان يوجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك، وشهد وجوده في ميدان تايمز سكوير زحامًا كبيرًا من جمهوره ومحبيه لالتقاط الصور التذكارية معه.

ومن ناحية أخرى انتهى محمد رمضان مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد أسد، الذي من المقرر أن يتم طرحه في السينما خلال الأيام القادمة والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب ويشارك في العمل كل من رزان جمال، ماجد الكدواني وآخرين وتدور الأحداث في إطار تاريخ ويناقش ثورة العبيد.





