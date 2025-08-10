مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل والتكهنات، بعد نشره صورة تجمعه ب لارا ترامب، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تواجده في مدينة نيويورك.

محمد رمضان يلتقي لارا ترامب في نيويورك

وقال رمضان عبر حسابه على "انستجرام": "سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقدير أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

كواليس لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي

رغم عدم كشفه عن طبيعة هذا "الشيء العظيم"، فإن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللقاء جاء على هامش حفل إطلاق حملة جمع التبرعات الرسمية لمبادرة "Make Music Right"، التي كانت لارا ترامب ضيفتها الرئيسية، وسط ترجيحات بأن يظهر رمضان في برنامج جديد تقدمه لارا على قناة "فوكس نيوز"، يسلط الضوء على مشاهير من مختلف أنحاء العالم.

محمد رمضان في أمريكا

يتواجد محمد رمضان حالياً في الولايات المتحدة لتصوير أحدث أغانيه، وشهد ظهوره في ميدان "تايمز سكوير" إقبالاً كبيراً من جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

من هي لارا ترامب؟

لارا ليا ترامب، المولودة في 12 أكتوبر 1982، هي إعلامية وشخصية سياسية أمريكية، شغلت منصب الرئيس المشارك للجنة الوطنية الجمهورية، وعملت منتجة ومقدمة لعدد من البرامج، من بينها "Real News Update" و"Inside Edition".

تزوجت لارا من إريك ترامب عام 2014 في حفل أقيم في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، وأنجبت منه طفلين. وفي فبراير 2025،

بدأت تقديم برنامجها الجديد "My View with Lara Trump" على قناة "فوكس نيوز".

تكهنات ومتابعة إعلامية

لم يفصح رمضان حتى الآن عن تفاصيل المفاجأة التي وعد بها، لكن طبيعة اللقاء وظهوره بجانب لارا ترامب أثارا اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التعاون سيحمل بعدا فنياً أم إعلامياً.