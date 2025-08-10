قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منين الفلوس يا مونلي.. البحث عن مصادر ثروة صديق سوزي الأردنية
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتهجير غير خافية على أحد
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
أمينة الدسوقي

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل والتكهنات، بعد نشره صورة تجمعه ب لارا ترامب، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تواجده في مدينة نيويورك.

صور وفيديوهات محمد رمضان مع لارا ترمب تتصدر الترند - لنا

محمد رمضان يلتقي لارا ترامب في نيويورك

وقال رمضان عبر حسابه على "انستجرام": "سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقدير أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

كواليس لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي 

رغم عدم كشفه عن طبيعة هذا "الشيء العظيم"، فإن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللقاء جاء على هامش حفل إطلاق حملة جمع التبرعات الرسمية لمبادرة "Make Music Right"، التي كانت لارا ترامب ضيفتها الرئيسية، وسط ترجيحات بأن يظهر رمضان في برنامج جديد تقدمه لارا على قناة "فوكس نيوز"، يسلط الضوء على مشاهير من مختلف أنحاء العالم.

محمد رمضان ينشر صورته مع لارا ترامب.. ويعلق: استعدوا لمفاجأة كبيرة | مصراوى

محمد رمضان في أمريكا

يتواجد محمد رمضان حالياً في الولايات المتحدة لتصوير أحدث أغانيه، وشهد ظهوره في ميدان "تايمز سكوير" إقبالاً كبيراً من جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

من هي لارا ترامب؟

لارا ليا ترامب، المولودة في 12 أكتوبر 1982، هي إعلامية وشخصية سياسية أمريكية، شغلت منصب الرئيس المشارك للجنة الوطنية الجمهورية، وعملت منتجة ومقدمة لعدد من البرامج، من بينها "Real News Update" و"Inside Edition".

تزوجت لارا من إريك ترامب عام 2014 في حفل أقيم في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، وأنجبت منه طفلين. وفي فبراير 2025،

 بدأت تقديم برنامجها الجديد "My View with Lara Trump" على قناة "فوكس نيوز".

تكهنات ومتابعة إعلامية

لم يفصح رمضان حتى الآن عن تفاصيل المفاجأة التي وعد بها، لكن طبيعة اللقاء وظهوره بجانب لارا ترامب أثارا اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التعاون سيحمل بعدا فنياً أم إعلامياً.

محمد رمضان لارا ترامب إيريك ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

