حماس تعلق على قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أعربت حركة حماس عن ترحيبها بموقف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان لها: "نثمن عاليًا موقف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونعتبر هذا الموقف انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة".

وأضافت الحركة: "ندعو دول أمريكا الجنوبية وكافة الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكلٍ كامل مع هذا الكيان الفاشي المارق الذي يواصل جرائمه بحق شعبنا، ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس: "وعد الرئيس الكولومبي بمكافأة القتلة والمغتصبين من حماس، واليوم وفَّى بوعده".

واعتبر أن "التاريخ سيذكر بأن غوستافو بيترو قرر الوقوف في صف أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية".