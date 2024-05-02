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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ببنطلون ممزق.. بوسى تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

صدى البلد

تعتاد بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.
 

وظهرت بوسى بإطلالة مميزة مرتدية بنطلون جينز ممزق و تيشيرت مخطط ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء ذات الكعب العالى وحقيبة صغيرة.

 

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

 

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بنطلون ممزق أجرأ إطلالات بوسي إطلالات بوسي

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