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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الأهلي .. سيف زاهر يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صدى البلد

طرح الإعلامي سيف زاهر سؤالا مثير للجمهور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :الأهلي يفوز على الإسماعيلي  2-1 و يصل للنقطة 24 في المركز الـ 11 في الترتيب المؤقت للدوري ،ورجل المباراة هو ...........؟

وفاز مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقدم شوبير أداءً مميزًا للغاية، وأسهم في الفوز الذي حققه الفريق بهدفين مقابل هدف.

وعاد الأهلي للمشاركة في المنافسات المحلية؛ بعد أن تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏

الإعلامي سيف زاهر الإعلامي مجدي عبدالغني - الأهلي مباراه الاهلي و الاسماعيلي

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