متحدث الصحة: مصر من أوائل الدول التي قامت بتصنيع علاج فيروس كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر من أوائل الدول التي قامت بتصنيع علاج فيروس كورونا.



وأضاف "حسام عبدالغفار" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة أثناء جائحة كورونا لم تكن تقدم العلاج فقط للحالات بل كانت تصنع العقاقير الطبية واللقاحات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن تجربة مصر خلال فترة كورونا واحدة من أنجح التجارب، وذلك بعدما خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليار جنيه للتعامل مع أزمة كورونا.

