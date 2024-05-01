لمتظلمي مسابقة 30 ألف معلم| تفاصيل تسجيل البيانات الأساسية للمعلمين

أصدرت مديريات التربية والتعليم ، تعليمات عاجلة بشأن بدء تسجيل البيانات الأساسية للمعلمين المتظلمين بمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى اليوم، وذلك لإعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية وهي كالتالي:-

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ان البيانات الأساسية المطلوب تسجيلها هي : (اسم الطالب - الدولة - المحافظة - العنوان - العنوان تفصيلي - البريد الإلكتروني - تليفون المنزل - تليفون الطالب - تليفون ولي الأمر - سنة المؤهل - النسبة المئوية - التخصص - الجامعة - الدراسات العليا – التقدير - موقف زواج الوالدين - اسم الأب - مؤهل الأب وقت الميلاد - وظيفة الوالد وقت الميلاد - مؤهل الأب حاليا - الدرجة العلمية للأب - وظيفة الأب حاليا - اسم الأم - مؤهل الأم حاليا - الدرجة العلمية للأم - وظيفة الأم حاليا - تاريخ الميلاد للمرشح المرشحة - التصنيف - الشعبة -الدبلومة - الحالة الاجتماعية - الموقف التجنيدي - عدد الأخوات).

وقالت مديريات التربية والتعليم : بعد انتهاء التسجيل سيصل المرشح المرشحة رسالة بالرقم السري خلال 48 ساعة للدخول به مرة ثانية (تسجيل البيانات الاجتماعية بعد وصول رسالة الرقم السري بـ 24 ساعة).

وأكدت مديريات التربية والتعليم فتح الموقع لتسجيل البيانات في المدة ٤مايو وحتي يوم 8 وتتضمن البيانات المطلوب تسجيلها الخاصة بالأقارب بالكامل للأخوة الأشقاء غير الأشقاء والأعمام والعمات، والأخوال والخالات: (الاسم الأول - الاسم كاملا - درجة القرابة - السن - المؤهل الدراسي - الوظيفة - العنوان). وبنهاية التسجيل الصحيح يتم طباعة نموذج التقديم والمتضمن رقم القيد للمرشح المرشحة.

كما شددت مديريات التربية والتعليم على ان رقم القيد لإعادة الاختبارات غير مرتبط برقم القيد السابق، والذي تم التعامل به خلال اختبارات المرحلة الأولى).

وقالت مديريات التربية والتعليم : عند التسجيل على الموقع يتم تسجيل تقدير البكالوريوس الليسانس.