"تحديث الصناعة" يعقد ورشتي عمل للتوعية بالتطبيقات الرقمية وتسجيل المزارعين بقنا

عقد برنامج تحديث الصناعة، ورشتي عمل للتوعية بالتطبيقات الرقمية للخدمات التسويقية وتسجيل المزارعين بمحافظة قنا لدعم المزارع من خلال تقديم خدمات التمويل والتقسيط والإرشاد والتسويق.

واستهدفت الورشة حضور عدد كبير من أصحاب المزارع والتي حضرها أكثر من ٧٠ مزارعا، حيث تم استعراض خدمات البرنامج التي يقدمها من خلال المنظومة المتكاملة التي تربط المزارع بكل أطراف المنظومة التى تلبى احتياجاته من تمويل بدون فوائد وتوفير مستلزمات الإنتاج من منظومة ري وشتلات وكيماويات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ومن ثم التسويق للمحصول بالاضافة لخدمات الدعم الفني والإرشادي لضمان اكتمال المنظومة.

وتم عمل توعية للمزارعين بأهمية الزراعة الحيوية وأهمية الاهتمام باستخدام المبيدات والكيماويات والمغذيات الحيوية بالنسب المعتمدة للحصول علي محصول ذو جودة عالية وآمن صحياً بهدف زيادة القيمة المضافة ومن ثم التوجه للتصدير.

جاء ذلك بحضور كل من الفريق التنفيذي للتكتلات ببرنامج التنمية المحلية واعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة قنا والمسئول التنفيذي لإدارة التكتلات الاقتصادية بمركز تحديث الصناعة.