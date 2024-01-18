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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا اتصال مع إسرائيل.. حيلة سفن الشحن العالمية لتجنب استهدافها من الحوثيين

الحوثيون
الحوثيون

"لا اتصال مع إسرائيل"، عبارة جديدة أصبحت تدرجها سفن الشحن على صفحة المعلومات الخاصة بها على موقع iis الدولي والمختص بمراقبة حركة السفن لتجنب استهدافها من قبل جماعة الحوثي أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

ويصر الحوثيون على استهداف السفن المتجهة إلى موانئ دولة الاحتلال الإسرائيلية تنديدا بالعدوان الغاشم على قطاع غزة وفشل الضربات الأمريكية البريطانية في وقف تلك الهجمات، ما جعل العديد من سفن الشحن تلجأ إلى عدة وسائل لتأكيد عدم وجود أي علاقة تربطها بإسرائيل.

وكالة بلومبرج الأمريكية كشفت مؤخرا قيام العديد من سفن الشحن بتغيير هويتها لترتبط باسم الصين أو روسيا أو القيام بإيقاف تشغيل أجهزة تعقب نظام تحديد المواقع الآلي iis الخاصة بها عند الاقتراب من البحر الأحمر على أمل عدم استهدافها من قبل الحوثيين.

وأوضحت الوكالة أن السبب الرئيسي لاختيار سفن الشحن تغيير هويتها لترتبط ببكين وموسكو، هو موقف البلدين الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وعدم تأييدها للهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين في اليمن. 
 

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لا اتصال مع إسرائيل.. حيلة سفن الشحن العالمية لتجنب استهدافها من الحوثيين


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