السفير الهندي بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر وصلت لقوتها في عهد الرئيس السيسي

أكد "أجيه جوبتيه"، السفير الهندي في القاهرة، أن مصر والهند من أقدم الحضارات في العالم، مشيرا إلى أن تلك الحضارات مستمرة على مدار آلاف السنين.

وقال “جوبتيه”، خلال لقاء ببرنامج “صناع القرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن هناك شراكات بين مصر والهند قوية ومتميزة، مشيرا إلى أنها بدأت بفترة الزعيم جمال عبد الناصر، وظلت مستمرة على مدار عقود طويلة.

وتابع السفير الهندي في القاهرة، أن العلاقات وصلت إلى قوتها بفترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنه أصبح الضيف الأساسي لليوم الوطني للهند، وكان متواجدا خلال يوم الاستقلال الهندي.