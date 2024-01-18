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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صدور رواية أشباح مرجانة لـ محمود عبد الشكور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طرحت دار دوِّن للنشر والتوزيع، رواية "أشباح مرجانة" للكاتب والناقد الكبير محمود عبد الشكور، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

تدور الرواية حول شاب يُدعى "فؤاد عمّار بهجت الساعاتي" يعود من غربته في الإمارات ليُنهي إجراءات الميراث الذي تحصل عليه من جده الباشا، ومن ضمن الميراث سينما قديمة باسم "مرجانة". قادته لاكتشاف المزيد من الأسرار عن أسرته.


وفي رحلته للحصول على ميراثه، يعلم الشاب أن السينما تدور حولها الأقاويل بشأن وجود أشباح بها، فيبدأ في رحلة البحث عن الحقيقة.


محمود عبد الشكور، صحفي وروائي وناقد ومؤرخ فني وثقافي. تخرج في كلية الإعلام في شعبة الصحافة عام 1987. ومنذ تخرجه ساهم في مسيرة مهنية حافلة بمقالاته الصحفية والنقدية، وحواراته مع الفنانين والأدباء في عدد كبير من الصحف والمجلات المصرية والعربية: الوفد، الأنباء الكويتية، روز اليوسف، الهلال، والسينما الجديدة.


شارك في عدد من لجان المشاهدة في مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية للسينما الوثائقية.

 ومن أهم أعماله: “البحث عن فارس: سينما محمد خان”، و”كنت صبيا في السبعينيات”، و”كنت شابا في الثمانينيات”، و”داوود عبدالسيد: سيرة سينمائية”، و”ونس الكتب”، ورواية “حبيبة كما حكاها نديم”.


تعاون مع دار دوِّن للنشر والتوزيع لأول مرة عام 2023، إذ صدرت روايته الثانية والتي حملت اسم "ألوان أغسطس" عن الدار، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 عام 2023.


الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج كضيف شرف لنسخة هذا العام.

دار دو ن للنشر والتوزيع رواية أشباح مرجانة محمود عبد الشكور معرض القاهرة الدولي للكتاب ونس الكتب

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