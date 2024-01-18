أسماء جلال تعتذر عن أعلى نسبة مشاهدة

اعتذرت الفنانة أسماء جلال عن عدم المشاركة في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي كان من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

جاء الاعتذار بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "أشغال شقة"، الذي تخوض من خلاله تجربة الكوميديا لأول مرة، استعداداً لعرضه في رمضان 2024.

وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس مسلسل "أشغال شقة"، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهما يؤديان بعض الحركات الطريفة.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويعد العمل التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.



ونشرت الفنانة أسماء جلال، مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بحسابها بتطبيق “إنستجرام” من كواليس مسلسل “أشغال شقة” والمقرر عرضه في رمضان 2024 ، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد.