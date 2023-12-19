سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

يتخطى 30 ألف جنيه..

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة من مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة .

سعر فستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت أسماء جلال بفستان طويل باللون الأسود مجسم وبتصميمم مميز من الأكتاف، ومزود بطرحة على رأسها مربوطة بالفستان، واختارت عليه حقيبة باللون الأسود في الفضي.

ووصل سعر فستان أسماء جلال 3,937 اي ما يعادل 32,457 جنيه مصري .

واختارت أسماء جلال رفع خصلات شعرها بعمله كحكة، وتركته خضلات منسدلة على وجهها.

وأكملت أسماء جلال إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الماسكرا والكحل الأسود، والأي لاينر والاي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أبرز من جمال ملامحها.

واختارت أسماء جلال بعض الإكسسورت الناعمة لتبرز إطلالتها، فقامت باختيار قرطين وخاتم كبير من الالماس الفضي والأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أسماء جلال

أسماء جلال