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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة غير متوقعة لـ باميلا الكيك في معرض "أنا حرة" بالسعودية |شاهد

باميلا الكيك
باميلا الكيك

شاركت الفنانة باميلا الكيك متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة لها، وذلك خلال حضورها معرض "أنا حرة" المقام حاليا في المملكة العربية السعودية حاليا، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد ظهرت بإطلالة مختلفة ولافتة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة باميلا الكيك في المملكة العربية السعودية

 

وظهرت باميلا الكيك بفستان من قطعتين مكون. من توب هاي وسط بنصف كم منفوخ وجيب قصير، باللون البنفسجي وعلى الحواف باللون الوردي، ومكتوب عليه كلمات باللغة الأنجليزية من تصميم مصمم الأزياء نور تقي الدين.

 

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وقامت باميلا الكيك بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما أعتمدت باميلا الكيك على الألوان الترابية في المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والآي لاينر، والآي لاينر.

 

وتزينت باميلا الكيك بقرطين ناعمين من الألماس، مع أسورة وخواتم باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
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