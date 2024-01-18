وزير الخارجية الليتواني: الجيش الأوكراني يحتاج ألف دبابة

أكد وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس، اليوم الخميس أن أوكرانيا تحتاج إلى ألف دبابة.

وأضاف وزير الخارجية الليتواني على هامش مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا، أنه لابد من تزويد كييف بـ400 منشأة HIMARS لنجاح الجيش الأوكراني، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وتابع لاندسبيرجيس "للفوز في الحرب مع روسيا، لا تحتاج أوكرانيا إلى 40، بل 400 قاذفة من طراز HIMARS وألف، وليس 80 دبابة", ودعا الدبلوماسي شركاءه إلى دعم أوكرانيا “بكل ما هو ضروري”.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن ثقته في أن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا في الصراع حتى بدعم من الدول الغربية.