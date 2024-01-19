بعد سرقة الألماس .. مفاجأة سعيد لعائلة الفنانة مايا شيحة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة سلاسل ماسية من الفنانة مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة من داخل مركز تجميل بأكتوبر.

كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل الجريمة كاملة حيث رصدت عاملة بالمركز يبدو عليها علامات الارتباك وعندما تم استجوابها اعترفت بارتكابها الجريمة حيث قالت انها تسلمت السلاسل الماسية من الفنانة لحين انتهائها من جلسة التجميل ثم اخفتها وعندما عادت مايا شيحة للسؤال عن السلاسل لاستلامها أنكرت العاملة استلامها منها إلا أن الكاميرات كشفت أمرها وأرشدت عنها وينص القانون على عقوبات رادعة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

كانت ابلغت مايا، شرطة النجدة باكتشافها اختفاء السلاسل الألماس والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن المليون جنيه، وانتقلت قوة أمنية وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين.

واتهمت «مايا»، في بلاغها، خبيرة تجميل وعاملة بسرقة 3 سلاسل، قائلة إنها تواجدها في صالون التجميل خلعت ما ترتديه من مشغولات وأعطتها للعاملين بالمركز تمهيدًا لإجراء جلسة تجميل واكتشفت بعودتها إلى بيتها أنها لم تأخذ السلاسل ولما عادت إلى المكان فوجئت بإنكار العاملين للواقعة وعلى إثر ذلك اتصلت بالنجدة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتعرض ممثلة معتزلة للسرقة في مول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مقدمة البلاغ مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، إذ أفادت باختفاء بعض مجوهراتها لدى تواجدها في صالون تجميل.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.