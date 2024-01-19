حدث ليلا | إحباط محاولة تهريب على الحدود الشمالية الشرقية .. طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح .. كوريا الشمالية تختبر أسلحة نووية تحت الماء

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إحباط محاولة تهريب على الاتجاه…

بدأت النيابة المختصة التحقيق مع (الملك ) صاحب أكبر موقع الكتروني مقرصن للقنوات الفضائية والمواقع وطلبت التحريات عن الواقعة. وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى.

أثار محمد صلاح قلق جماهير الكرة المصرية، بعد تعرضه للإصابة في مباراة غانا، امس الخميس، وغادر على إثرها اللقاء. وقال هاني رمزي فى تصريحات تلفزيونية..

علق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي ، على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وخروجه بديلاً امام غانا في بطولة أمم أفريقيا. وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "x" : أحيانا غياب النجم الأول لأي فريق أو خروجه لسبب ما، يكون مفيدا أكثر من بقائه.

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن احداث مباراة غانا بعد التعادل الايجابي 2-2 بين المنتخبين قائلا : أن اللاعبين تحدثوا سويا بين الشوطين ، وعاهدوا بعضهم البعض بعدم الخسارة بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم البلاك ستارز بهدف محمد قدوس . وقال فيتوريا في أول تعليق له عقب المباراة التي انتهت 2-2

تحدث الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر عقب مباراة غانا عن إصابة محمد صلاح واستبداله في الشوط الأول من المباراة. وقال طبيب المنتخب إن شعور محمد صلاح بالآم في العضلة الخلفية هي سبب استبداله وسيخضع خلال الساعات القادمة لكافة الفحوصات الطبيبة لتحديد حجم الإصابة، وحسم مصيره من المشاركة…

وجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي. ونشر وائل، صورة لشقيقته في الصغر، عبر "ستوري" حسابه على فيسبوك، وعلق: "ربنا يكتبلك الخير ويطبطب على قلبك" الصمت لغة الملوك". وفي تدوينة أخرى، كتب شقيق ياسمين عبد العزيز: "والله انا حزين علي حصل جدا

أعلنت جيني كامل، طلاقها رسميًا من زوجها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وذلك بعد سنوات من الزواج، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك: تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير،

قام أحمد رمزي ، مؤلف فيلم الملكة باستعراض عضلاته وقوته الجسدية على السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم. وقام أحمد رمزي بنزع التيشيرت الخاص به على

قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن ما يتعرض له قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، ما هو إلا امتداد لما ظلت تتعرض له الضفة الغربية

كشف الدكتور السماني وسيلة، وزير خارجية السودان الأسبق، عن دور الدولة المصرية في حل الأزمة السودانية، موضحا أن ما يحدث بالسودان عبارة عن صراع حول السلطة.

أكد الدكتور السماني وسيلة، وزير خارجية السودان الأسبق، أن الجيش السوداني رفض تسليح المواطنين، رغم أنه دربهم في البداية، لكن الجيش أصبح يواجه أمر واقعي فيما يخص التسليح. وقال السماني وسيلة، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقدي الإعلامي مصطفى بكري ..

أكد الدكتور السماني وسيلة، وزير خارجية السودان الأسبق، أن الجيش السوداني في حاجة إلى قوات احتياط، من أجل العمل على الدفاع عن السودان ضد ميليشيات الدعم السريع

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، إن بيونجيانج أجرت اختبارا لنظام أسلحة نووية تحت الماء، ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.

كشف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، أن الخطط الدفاعية الجديدة للحلف، والتي تمت الموافقة عليها في القمة الأخيرة للكتلة في مدينة فيلنيوس الصيف الماضي، تم تطويرها في المقام الأول لتحاكي حالة حدوث صدام مع روسيا.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بأن قصفًا إسرائيليًا على منزل غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة، قتل 4 فلسطينيين.

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية سنتاكوم ، منذ قليل، بيانًا عاجلاً كشفت فيه تفاصيل استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفينة شحنة تجارية بخليج عدن.

أصدرت جماعة الحوثي، منذ قليل، بيانا عاجلا قالت فيه إنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيل المستمر على قطاع غزة.