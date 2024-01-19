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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يصدم الجماهير المصرية بشأن إصابة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أثار محمد صلاح قلق جماهير الكرة المصرية، بعد تعرضه للإصابة في مباراة غانا، امس الخميس، وغادر على إثرها اللقاء.

وقال هاني رمزي فى تصريحات تلفزيونية "لا أعتقد أن محمد صلاح هيكون جاهز تماماً لمباراة الرأس الأخضر بعد الإصابة لقرب توقيت المباراة والأفضل استمرار مصطفى فتحي في التشكيل الأساسي"

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة


ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. 

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