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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أكرم حسني السبب .. القصة الكاملة لطلاق أمير طعيمة وزوجته

امير طعيمة وزوجته
امير طعيمة وزوجته

أعلنت جيني كامل، طلاقها رسميًا من زوجها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وذلك بعد سنوات من الزواج، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك: تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير.

 

أمير طعيمة:


وكانت أثارت جيني كامل زوجة أمير طعيمة، حالة كبيرة من الجدل، بعدما اتهمت الفنان أكرم حسني في تدمير بيتها وحياتها الأسرية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، وحذفت هذا المنشور بعد دقائق قليلة من نشره، وكتبت فيه: سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها، وأنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم.

وتابعت جينى كامل: استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها، ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت.. يا رب تكون مرتاح أنت وهو.. أمير طعيمة حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهو.

ولم تمر ساعات على منشور زوجة أمير طعيمة، وخرج الأخير عن صمته دفاعًا عن صديقه الفنان أكرم حسني، معلنا انفصاله رسميا عن جينى كامل، وجاء رد أمير طعيمة بالرغم من حذف زوجته المنشور التي اتهمت فيه أكرم حسني بتدمير بيتها، ورد أمير قائلًا: أنا منفصل رسميا من شهرين وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية، اللي كنت أتمنى إنها تتم بشكل ودي حفاظًا على مصلحة أولادي، ورغبة مني أن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لما ده ما حصلش الطلاق وقع.

كما كشف أمير طعيمة، حقيقة تسبب الفنان أكرم حسني في تدمير علاقته بزوجته كما نشرت جينى كامل، أكد الشاعر الغنائي أن أكرم حسني ليس له أي صلة بتلك الخلافات وهذه المشاكل، مضيفًا: بما يخص إقحام اسم أخويا وصديقي الفنان أكرم حسني.. أولا مش أكرم أول ولا آخر حد هييجي اسمه بالباطل، وده للأسف كان متوقع، وبما أن الهجوم منها دلوقتي على أكرم فعايز أقول التالي أكرم ملوش أي صلة بالطلاق.

امير طعيمة زوجة أمير طعيمة

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