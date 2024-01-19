تعليق صادم من حفيظ دراجي بعد إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر

علق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي ، على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وخروجه بديلاً امام غانا في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "x" : أحيانا غياب النجم الأول لأي فريق أو خروجه لسبب ما، يكون مفيدا أكثر من بقائه.

وواصل : لأنه يحرر البقية، ويجعل منهم جنودا أشداء، يتقاسمون المسؤولية، و يخرجون كل ما لديهم ، وهذا ما حصل لمنتخب مصر بعد خروج محمد صلاح مصابا في مواجهة غانا رب ضارة نافعة.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

