أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

وقال المتحدث العسكري، في بيان، إنه “تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بنحو 300 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ما أسفر عن مقتل 3 أفراد مهربين”.

ويعد إحباط تلك المحاولة استكمالاً لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، مؤكدا أن “جهود القوات المسلحة مستمرة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة”.

المرة الثانية .. إحباط محاولة تهريب على الحدود الشمالية الشرقة

جاء هذا الحادث بعد أيام من إعلان المتحدث العسكري إحباط محاولة تهريب المخدرات بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبر على الحدود المصرية الإسرائيلية، حيث يجري تفتيش شحنات المساعدات المقدمة لقطاع غزة الفلسطيني.

وأضاف، في بيان، أن شخصا قتل في الواقعة التي جرت في شبه جزيرة سيناء في وقت متأخر يوم الاثنين، كما ألقي القبض على ستة من المهربين جنوب معبر العوجة الحدودي، المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر. ويقع معبر العوجة - نيتسانا على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب من معبر رفح، وهو المعبر الرئيسي بين مصر وقطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أصبح معبر رفح نقطة الدخول والخروج الرئيسية للإمدادات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى غزة.

وأكد المتحدث العسكري جاهزية القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم . وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية.