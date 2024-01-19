غرامة 500 جنيه تلاحق أصحاب السينما والمسارح حال ارتكاب هذا الفعل.. تفاصيل

تعمل الدولة المصرية في العمل على تنشئة الطفل على نحو سليم، وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

واجه قانون الطفل دور العرض بالسينما التى تعرض أعمال فنية مخالفة تضر بصحة الأطفال وحالتهم النفسية بالحبس والغرامة .

في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 91 من قانون الطفل، على ضرورة أن يتلزم مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الممائلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية.

وطبقا للقانون، فإنه عند مخالفة هذه البنود سيتعرض مديري السينما إلى غرامة مالية لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.