عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة 500 جنيه تلاحق أصحاب السينما والمسارح حال ارتكاب هذا الفعل.. تفاصيل

غرامة مالية
غرامة مالية

تعمل الدولة المصرية في العمل على تنشئة الطفل على نحو سليم، وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

 

واجه قانون الطفل دور العرض بالسينما التى تعرض أعمال فنية مخالفة تضر بصحة الأطفال وحالتهم النفسية بالحبس والغرامة . 

txt

«توفير الوسائل الترفيهية ومشاهدة عروض المسارح» أبرزها.. مزايا لأصحاب المعاشات في القانون

txt

أنشطة فنية متنوعة بعدد من المسارح والمراكز الثقافية والمكتبات غدا وبعد غد

في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 91 من قانون الطفل، على ضرورة أن يتلزم مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الممائلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية.

 

وطبقا للقانون، فإنه عند مخالفة هذه البنود سيتعرض مديري السينما إلى غرامة مالية لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه. 

الدولة الاستغلال الجنسي قانون الطفل غرامة غرامة مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

ترشيحاتنا

العلاقات والأوضاع في غزة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهندي في كمبالا

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

ضياء السيد: مرموش وإمام عاشور أفضل لاعبي مصر أمام غانا

قرار عاجل ضد سائق دراجة وفتاة قاما بحركات استعراضية في الطريق العام

تسبب أعاصير مدمرة| هل تصل العاصفة «بلال» إلى مصر؟.. حكاية منخفض جوي خطير

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 19-1-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ