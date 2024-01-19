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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض التدريب الأساسي اليوم استعدادا للوحدة الإماراتي

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ستاد آل نهيان، استعداداً للقاء الوحدة الإماراتي المقرر له غداً السبت في نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي، أمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

يذكر أن الزمالك خاض تدريبه الأول في أبوظبي أمس الخميس على ملعب الشهامة استعداداً للقاء فريق الوحدة المرتقب غداً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الاتفاق السعودي الرجاء المغربي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الوحدة الاماراتي بعثة الزمالك شيكابالا عماد دونجا

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