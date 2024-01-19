كيف أثرت مبادرات الحماية الاجتماعية على المواطن؟.. فيديو

أكد الدكتور ماجد عبد العظيم استاذ الإقتصاد أن الهدف الاساسي للدولة المصرية والقيادة السياسية في كل برامج الحماية الإجتماعية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المتسدامة ومراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأولي بالرعايا.

وأضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل المبادرات والبرامج التي قامت بها الدولة المصرية على مدار عشرة سنوات غطت جوانب كثيرة جدا من حياة المواطن المصري.

زيادة الحد الأدني للأجور وذيادة المعاشات وتحسين جودة المعيشة لدى المواطن

وتابع: قامت الدولة بزيادة المعاشات ووضع حد أدني للأجور، فقد قامت العديد من المبادرات بتحسين حياة المواطن وتحسين جودة الحياة مثل مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ومشروعات قومية كبيرة كان الهدف منها تحسين لدخل المواطن تماشيا ما يحدث في العالم الذي يشهد أزمات وتحديات وصراعات وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحياة او ما يسمي بتكاليف المعيشة وبالتالي تم التعامل من الدولة المصرية مع قضية الحماية الإجتماعية ببناء احتواء شامل بجانب التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي.