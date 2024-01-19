إبراهيم عشماوي يوضح حجم أرصدة السلع الاستراتيجية لدى الدولة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة لديها أرصدة من السلع لفترات، مشيرا إلى أن هناك مخزونا من القمح يتعدى الأربعة أشهر والزيوت ما يتعدي الخمسة أشهر والسكر ما يتعدي الثلاثة أشهر.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك فائض من الأرز يصل إلى الأربعة أشهر، واللحوم يتعدي الستة أشهر، والدواجن لما يتعدي العام، موضحا أن مصر من الدول التي لديها كفاءة فى الإحتفاظ بمخزون آمن يصل إلى ستة أشهر.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن مصر مصنفة من الدول التي لديها تصنيف متميز فى الاحتفاظ بأرصدة وهناك سلاسل إمداد لهذه السلع.