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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صدمة في أسواق الذهب بعد ارتفاع سعر الجرام عيار 21 لهذا المستوى

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم .. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليصل إلى مستوى 3500 جنيه، وسط استمرار التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره، بسبب المخاوف من الآثار السلبية للحرب على غزة أو استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي او ارتفاع معدلات التضخم.

أسعار الذهب اليوم السبت 20-1- 2024

سعر الجنيه الذهب

فيما زاد سعر الجنيه الذهب اليوم مسجلا 28000 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3500 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 3000 جنيها .

أيهما أفضل شهادات الإدخار أم الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الاكتشافات في مجال المعادن تصب في مصلحة الاقتصاد القومي للدولة، ويعود بالنفع على الدولة، خاصة بعد وجود شراكات مع عدد من الشركات العالمية.

وقال هاني ميلاد، خلال تصريحات تليفزيونية،  أنه يمكن للمواطن إستغلال الموارد الخاصة به في الشهادات، لأنه يكون لها عائد شهري، أو الإستثمارفي الذهب، لو أراد أن يحقق ربح على المدى الطويل.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 2343 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1500 جنيه.

سعر الأونصة 2016 دولارا

معروض من الذهب للبيع

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن كثرة الطلب على الذهب هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب، وذلك مع عدم وجود معروض من الذهب للبيع.

إطلاق أول صندوق لإدارة سبائك الذهب في مصر

أطلق صندوق للاستثمار فى الذهب ، ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بي إيفولف انفستمنت وبلتون سيكيوريتيز هولدينج،إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9.

وقالت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات ادارة  صناديق الاستثمار ان الصندوق استثمار يستهدف 10 مليون جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه.

واضافت ان الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنه للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات اسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.

ولفتت الى انه لضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري.

واعلنت عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة المنتجات الاستثمارية فى السوق المصرى وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى".

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