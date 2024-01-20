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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحماس كبير.. كهربا ينتظم في مران منتخب مصر

صدى البلد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا من مران منتخب  مصر في حماس كبير رغم عدم مشاركته في المباريات السابقة.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.

الأمم الإفريقية 2023 بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2023 محمود عبد المنعم كهربا منتخب مصر

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