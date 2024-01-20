الجيش السوداني يقصف بالمدفعية مواقع ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكد مراسل القناة على أن الجيش السوداني يقصف بالمدفعية من قاعدة وادي سيدنا مواقع ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

ومن جانبه كشف الدكتور السماني وسيلة، وزير خارجية السودان الأسبق، عن دور الدولة المصرية في حل الأزمة السودانية، موضحا أن ما يحدث بالسودان عبارة عن صراع حول السلطة.

وقال السماني وسيلة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن دور مصر في حل الأزمة السودانية أساسي، لأن أمنها يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في السودان.