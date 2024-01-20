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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. مسيرة فاروق الرشيدي من التمثيل للإخراج

فاروق الرشيدي
فاروق الرشيدي

يحل اليوم السبت 20 يناير، ذكرى ميلاد الفنان فاروق الرشيدي، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1942، ورحل عن عالمنا في 11 فبراير عام 2017، عن عمر يناهز الـ75 عاما. 


حياة فاروق الرشيدي 

ولد الفنان فاروق الرشيدي يناير عام 1942، ودرس بالمعهد العالي للسينما، وحصل على منحة دراسية في الاتحاد السوفيتي، ومن خلالها جاءته الدكتوراه في الإخراج.

 

مشواره الفني 

بدأ فاروق الرشيدي، مشواره الفني من خلال مسلسل إذاعي "رنين الصمت", من بعدها أتخذ طريقه إلى التليفزيون، فظهر في عدة مسلسلات تليفزيونية، وتعرف عليه الجمهور من خلالها، مثل مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، الذي قدم خلاله دور "فهيم أفندي"، الرجل المتعلم الحكيم القوي العالم ببواطن الأمور، ويقف بجوار عبد الغفور البرعى ويسانده حتى يحقق النجاح ويصبح من رجال الأعمال الكبار. 

أعمال فاروق الرشيدي

وقدم أدوارًا مميزة أخرى في مسلسل "بين القصرين" و "قصر الشوق" من خلال شخصية إبراهيم شوكت، و"أم كلثوم" مقدما شخصية أمين المهدى أحد عمالقة العزف على العود فى القرن العشرين كان بيته منارًا و مزارًا لكثير من الشخصيات المهمة أمثال عبدالوهاب وأم كلثوم وغيرهم، وحصل "الرشيدي" على العديد من الجوائز السينمائية.

كما حصل على دكتوراه "الكانديدات" في الإخراج من الاتحاد السوفيتي كجزء من بعثة دراسية عادت للتدريس في المعهد العالي للسينما عام 1975.

وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "ابن موت"، الذي شارك فيه عام 2012 مع النجم خالد النبوي، وتغيب منذ ذلك الحين عن الدراما بشكل تام.

وكان من بين أعماله المؤثرة أيضا و التى لاقت اعجاب الجمهور منها بعد الأدوار التاريخية أيضا مثل شخصية "السلطان الغووى" فى مسلسل "الزينى بركات"، وفى مسلسل "هارون الرشيد" من خلال شخصية " الوزير"، كما قدم أيضا مسلسل "الإمام محمد عبده" و"مشرفة .. رجل من هذا الزمن".

كما برع فى تقديم الأدوار الاجتماعية من خلال مسلسلات "نصف ربيع الآخر" مع الفنان يحيى الفخرانى و إلهام شاهين وحجا المصرى" مع يحيى الفخرانى ايضا ومنى زكى حيث ظهر بشخصية أحد أعيان المدينة التى يعيش فيها جحا. 

لم يكتف فاروق الرشيدي بالتمثيل، وإنما اتجه كذلك للإخراج؛ فعمل كمساعد مخرج في فيلم "حادثة شرف" عام 1971، كما أخرج فيليمين وثائقيين، وفيلما روائيا طويلا وهو "الفضيحة" عام 1992.

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