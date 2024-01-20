رئيس الشيوخ يشارك في مؤتمر حول قضاء الدستورية فى أحكام دستور 2014

شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم السبت فى وقائع المؤتمر الصحفى حول "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤" وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة.

و حضر الموتمر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والنائب محمد مجد الدين بركات و المستشار فرج الدرى أعضاء المجلس.

كما حضر الموتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور وكبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.