وزير الري يوجه بسرعة إتخاذ الإجراءات للتعامل مع مخالفات استغلال أملاك الوزارة بإسنا

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مقر مبنى هندسة ري إسنا موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى، كما تفقد مبنى إدارة قناطر اسنا الجديدة ، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي، وذلك فى إطار زيارته اليوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤ لمحافظة أسوان.

وتفقد وزير الري المستشفي والنادي المقامان على أملاك الرى بإسنا ، حيث وجه رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا ، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك ، وسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى إستغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى .

وخلال لقاءه بالعاملين، أكد الدكتور سويلم أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها ، كما شدد علي تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع المستويات الوظيفية بالوزارة ، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة .

كما وجه وزير الري بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى.