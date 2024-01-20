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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة | الإعلان الرسمي عن مدرب الزمالك الجديد خلال ساعات

صدى البلد

تظهر تقارير صحفية بلجيكية أن الزمالك توصل إلى اتفاق مع المدرب البلجيكي كارل هوفكينز لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك حسبما أكدت صحفية sudinfo.

ومن المتوقع أن يمتد العقد لمدة عام ونصف، يشمل الموسم الحالي والموسم القادم، وحسبما أكدت الصحيفة البلجيكية فإن الإعلان الرسمي عن مدرب الزمالك سيكون خلال ساعات.

يُنتظر أن يُعلن الزمالك رسميًا عن هذا التعاقد في وقت قريب، ويشير التقرير أيضًا إلى إمكانية إضافة مدرب حراس مرمى للطاقم الفني في وقت لاحق.

وأعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة بخصوص المدرب الجديد لنادي الزمالك، حيث أكد أن إدارة النادي ستكشف خلال ساعات عن تعيين المدرب البلجيكي كارل هوفكينز كمدرب لمدرسة الفن والهندسة، ليخلف معتمد جمال في هذا المنصب.

وفي تصريحاته على برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2"، أشار فايق إلى أن إدارة الزمالك اتفقت مع هوفكينز على تعيين مدربين مساعدين له، حيث يكون أحدهم مختص بتدريب الأحمال البدنية، ويتم ترشيح مساعد ثالث لتدريب حراس المرمى، مع التأكيد على أنهم يعملون ضمن الميزانية المحددة.

وأضاف فايق أن إدارة الزمالك تترقب الانتهاء من كل الأمور المتعلقة بالمدربين المساعدين لهوفكينز، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن تعيينه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم في النادي، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان قد يتم خلال الأسبوع المقبل.

وختم فايق بالتأكيد على استقرار إدارة الزمالك على تغيير مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد، حيث سيتم التعاقد مع مدرب حراس أجنبي بجانب هوفكينز، أو يتم ترشيح عدة أسماء مصرية للمدرب لاختيار واحد من بينها بناءً على السير الذاتية المقدمة.

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