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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أشعلت مواقع التواصل .. فلسطينية تطلق اسم عبدالفتاح السيسي على مولودها بالسويس

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

في واقعة اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت سيدة فلسطينية مقيمة في مدينة السويس على تسمية مولودها باسم “عبدالفتاح السيسي” في بادرة منها لـ “رد الجميل” حسب قولها.

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وكشفت هيئة الرعاية الصحية عن تفاصيل ولادة المواطنة الفلسطينية غادة منار رمضان الغلبان، تحمل هوية رقم ٨٠٣٤٧٠٣٥٠  داخل مجمع السويس الطبي وتسمية المولود عبد الفتاح السيسي.

 

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن المريضة دخلت لمجمع السويس الطبي بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٤  كمرافق للمريضة شمس نبيل محمد الغلبان، جاءتها آلام الولادة بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٤ وتم حجزها بقسم النساء ووضعت طفلها مساء يوم الأربعاء.

 

وقالت الأم إنها ستسمي ابنها عبد الفتاح السيسي نظرا لما قدمته لها جمهورية مصر العربية من خدمة لها واستضافة على أفضل مستوى، خاصةً الخدمة الطبية الممتازة التي تلقتها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية والعناية الفائقة التى شهدتها من تقدم للفلسطينيين والمصريين على حد سواء.

عبدالفتاح السيسي فلسطينية

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